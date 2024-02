Leonardo Menezes retoma tradição dos prefeitos que constroem casas em Goianésia

Há pelo menos 30 anos Goianésia tem uma tradição sagrada: todos os prefeitos que passam pelo Paço Municipal constroem casas populares para a população, combatendo o déficit habitacional do município. Essa tradição foi quebrada pelo ex-prefeito Renato de Castro, que não conseguiu entregar nenhuma moradia.

Retomando a cultura consolidada por gestores como Otavinho, Jalles Fontoura, Helio de Sousa e Gilberto Naves, o prefeito Leonardo Menezes recolocou Goianésia no seu devido lugar: uma cidade que constrói e entrega casas populares para quem não tem aonde morar.

Com o moderno residencial Hermínio Lopes, são 600 famílias que deixarão o aluguel, a casa de parentes e realizarão o maior sonho da vida: ter um teto para chamar de seu.

O projeto, que está com mais de 40% pronto, é uma parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Agehab. E detalhe: é o maior programa habitacional da história do município, superando as 494 casas do residencial Ipês.