Vacina contra câncer de pele agressivo estará disponível em 2025, diz laboratório

O CEO da Moderna, Stéphane Bancel, revelou à AFP que a vacina experimental contra o melanoma agressivo começou a ser desenvolvida pela empresa e pode chegar ao mercado no ano de 2025, marcando um avanço histórico contra a forma mais letal de câncer de pele.

Em 2020, o mundo registrou 325.000 novos casos e 57.000 mortes de melanoma, tornando a busca por tratamentos mais eficazes uma prioridade global.

“Acreditamos que, em alguns países, o produto poderia ser lançado com aprovação acelerada até 2025”, destacou Bancel em entrevista exclusiva.

Diferentemente das vacinas convencionais, as terapêuticas da Moderna buscam tratar a doença em vez de preveni-la. Essas inovações também treinam o sistema imunológico do corpo para combater o agente invasor, representando uma promissora “imunoterapia 2.0”, segundo o CEO.

Com as vacinas terapêuticas ganhando destaque na oncologia, a comunidade médica aguarda os desdobramentos dessa pesquisa, que promete transformar o cenário no combate ao melanoma.