PRF realiza apreensão de 180 kg de queijos transportados de forma irregular em Jaraguá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação bem-sucedida na última neste sábado (26), resultando na apreensão de aproximadamente 180 kg de queijos que estavam sendo transportados de maneira irregular. A carga, sem os cuidados necessários de refrigeração, levantou preocupações quanto à integridade dos produtos e à saúde dos consumidores.

O condutor do veículo, responsável pelo transporte inadequado, foi detido no local e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá, onde serão realizados os procedimentos legais. As autoridades destacaram a importância de ações rigorosas para coibir práticas que possam comprometer a segurança alimentar da população.

A falta de refrigeração durante o transporte de produtos perecíveis, como queijos, pode resultar em deterioração da qualidade e, em casos extremos, representar riscos à saúde dos consumidores.

A carga de queijos apreendida foi encaminhada para a vigilância sanitária, que ficará responsável por avaliar as condições dos produtos e adotar as medidas necessárias para garantir sua adequada destinação. A ação da PRF reforça a importância da colaboração entre os órgãos de fiscalização para manter a qualidade e a segurança dos alimentos disponíveis no mercado.

A população é encorajada a denunciar atividades suspeitas relacionadas ao transporte e comercialização de produtos alimentícios, colaborando assim para a proteção da saúde pública e a manutenção dos padrões de segurança estabelecidos pelas autoridades competentes.

Jornal Populacional