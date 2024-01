Taxas de serviços do Detran não terão reajuste em 2024

Os valores das taxas de serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) permanecerão inalterados em 2024. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. Segundo a Secretaria de Estado de Economia, a manutenção se deve à variação negativa do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas.

De acordo com a Lei nº 11.651/1991, o índice é usado para reajustar anualmente os valores dos serviços estaduais. Entre as taxas inalteradas do Detran-GO estão o licenciamento anual, a renovação de CNH, a retirada da primeira habilitação e a segunda via de CRLV. Os recursos obtidos por meio das taxas são destinados a benfeitorias e melhorias no trânsito.

O presidente do Detran-go, delegado Waldir, ressalta que os recursos alcançados por meio das taxas são encaminhados para locação de veículos para a Secretaria de Segurança Pública, bem como o abastecimento de combustíveis para os carros e helicópteros.

O Detran-GO ainda contribui para o funcionamento das unidades do Vapt Vupt, para o recapeamento de asfaltos nas cidades goianas, a duplicação de rodovias, além do auxilio na folha de pagamento dos servidores públicos”, explica o presidente do Detran-GO.