Goialli inicia plantio da safra de tomate industrial em Goiás, com projeções de crescimento para 2024

País terá 20 mil hectares de área plantada, sendo que 73% dessas terras estarão localizadas em Goiás

No coração do Brasil, a Goiás Alimentos (Goialli), indústria de alimentos derivados do tomate, está prestes a dar início ao plantio da safra de tomate industrial, marcado para o final de fevereiro. Em um ano de expectativas otimistas, a empresa planeja cobrir uma extensão de 700 hectares, visando uma produção robusta de 70 mil toneladas de tomate e 10 mil toneladas de polpa, matéria-prima essencial para a fabricação de extrato, ketchup, molhos e outros produtos.

O ciclo de plantio do tomate industrial pela Goialli se estenderá até junho, abrangendo áreas estratégicas nos municípios de Goianésia, Rialma, Corumbá de Goiás, Vila Propício, Itaberaí, Campinorte e Santa Isabel. A colheita tem previsão de iniciar em julho e se estender até outubro. Vale ressaltar que o investimento para a produção girará em torno de 35 mil reais por hectare, com um ciclo de 120 dias.

Para o cenário agrícola de 2024, os produtores de tomate industrial no país, segundo Jalles Fontoura, presidente do Conselho de Administração da Goialli, projetam um ambicioso plantio de 20 mil hectares em todo o Brasil, sendo que 73% dessas terras estarão localizadas em Goiás. “Uma perspectiva de crescimento notável, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas pelo setor no ano anterior, marcado por condições climáticas adversas, temperaturas elevadas e escassez de colhedoras, que impactaram significativamente os produtores”, disse Jalles.

Buscando superar esses desafios, produtores de todo país adquiram colhedoras de última geração da Itália para otimizar o processo de colheita, aliadas a uma expansão na área de plantio. “Apesar das incertezas climáticas persistentes, o consumo permanece sólido, sinalizando uma necessidade crescente para o Brasil iniciar a exportação de polpa de tomate, uma perspectiva ainda não totalmente explorada”, adiantou o presidente da Goialli.

Nova fábrica

A Goialli, no ano de 2023, consolidou a aquisição de uma planta industrial de uma empresa localizada em Rio Verde (GO). Essa estratégia permitirá à empresa ampliar significativamente sua capacidade produtiva, passando de 700 para 1.4 mil hectares de área plantada. Jalles Fontoura enfatizou que esse investimento, estimado em R$ 10 milhões, será crucial para atender à crescente demanda. “A conclusão da montagem da nova fábrica está prevista para este ano, consolidando ainda mais a posição de destaque da Goialli no setor de alimentos derivados do tomate”, ressaltou.