Edição virtual do 13º Leilão de Touros Melhoradores Nelore OL será realizado dia 24 de fevereiro

Serão ofertados 60 Touros Nelore CEIP certificados pela CIA de Melhoramento

A edição virtual do 13º Leilão de Touros Melhoradores Nelore OL acontecerá no dia 24 de fevereiro, iniciando o remate às 09h, com oferta de 60 touros Nelore CEIP 100% genotipados, representando a qualidade e evolução da genética na pecuária brasileira. Com apenas 30 dias para o evento, a expectativa é grande para criadores em buscam de aprimorar seus rebanhos, acelerando a sua produtividade.

“Nosso foco de seleção está no aumento da eficiência e produtividade de cada touro ofertado ao mercado. Sempre buscando selecionar indivíduos adaptados à condições reais de produção na pecuária nacional, com aumento da precocidade sexual para as filhas destes reprodutores que entrarão em reposição e maior desempenho da desmama à terminação para os machos filhos destes reprodutores.”, afirmou Leonardo Rios – Gerente de Pecuária do Grupo Otávio Lage e Nelore OL.

A transmissão ao vivo do leilão estará disponível no Canal Rural e no Lance Rural, permitindo que criadores de todo o país acompanhem e participem ativamente, mesmo à distância. A Leiloeira oficial, a renomada Programa Leilões, assegura um ambiente transparente e confiável para todos os participantes.

A realização do evento é uma parceria de anos de sucesso entre o Grupo Otávio Lage e a Programa Leilões, garantindo a seriedade e comprometimento necessários para um evento dessa magnitude.