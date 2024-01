Operação mira autores de roubo a fazenda localizada na região de Uruaçu

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), realizou, na manhã de segunda-feira (15), a Operação Padrão, para cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, em Goiânia, Trindade, Goianira e Uruaçu. A investigação apura crime de roubo ocorrido em fazenda localizada em Uruaçu.

Na ocasião do crime, ocorrido em novembro do ano passado, na zona rural de Uruaçu, quando dois indivíduos encapuzados renderam o caseiro da fazenda e subtraíram do local uma motocicleta, dinheiro (R$ 2 mil), celulares e um computador. Após o fato, os ladrões fugiram e deixaram o caseiro amarrado em um dos cômodos da propriedade.

Entre os alvos estão os executores do crime e os mentores, que repassaram informações sobre o local do roubo.