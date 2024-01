Professora e filho morrem após carro capotar na BR-060

A professora Olga Maria Gusatti, de 25 anos, e o filho dela Lúcio Miguel Gusatti, de 7, morreram em um acidente de trânsito na BR-060. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro das vítimas saiu da pista e capotou, próximo a cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia, no domingo (14). Segundo a PRF, chovia muito no momento em que o carro perdeu o controle, saiu da pista e capotou na rodovia. O tempo chuvoso pode ter sido o causador do acidente, segundo os policiais.

Além de Olga e do filho, o namorado dela estava no carro. Os policiais informaram que ele teve ferimentos graves, mas foi levado para um hospital próximo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Presbiteriano Samuel Graham de Jataí, onde a professora trabalhava, usou as redes sociais para publicar uma nota de pesar sobre o caso. “Que Deus console os corações dos familiares e amigos”, diz o comunicado.

G1 GO