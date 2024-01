Criança brinca se apoiando em tela de proteção de janela em apartamento do 4º andar

Uma criança foi filmada brincando entre a tela de proteção e a janela de um apartamento do quarto andar em Goiânia. Segundo uma moradora, a menina ficou cerca de cinco minutos no local.

A situação aconteceu no domingo, por volta das 16h, em um prédio localizado no Setor Oeste. Nas imagens é possível ver que a criança se apoia na tela e, em seguida, pula de volta para dentro do apartamento.

Após o ocorrido, moradores avisaram a portaria do prédio para que a mãe da criança fosse contatada. Como os nomes não foram divulgados.