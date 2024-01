Acidente mata motorista e parte carro ao meio em Goiás; corpo é achado em rio a mais de 1 km de distância

Um motorista morreu após um acidente que chegou a partir o carro ao meio na GO-139, entre São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis, na região sudeste do estado. O corpo de Daniel Vytor Melo Stuki foi encontrado submerso a cerca de 1,5 km do local do acidente.

O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (10). Segundo os bombeiros, o carro bateu contra a cabeceira de uma ponte.

O passageiro que estava com Daniel foi lançado para fora do carro. Ele foi encaminhado ao hospital municipal de São Miguel do Passa Quatro com ferimentos leves.