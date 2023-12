Polícia Civil prende 9 integrantes e simpatizantes de torcida organizada por série de crimes

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, em operação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, deflagrou, na manhã da última quinta-feira (21), a Operação Final de Temporada em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Foram cumpridos nove mandados de prisão e nove de busca e apreensão em desfavor de indivíduos integrantes/simpatizantes de uma torcida organizada. Eles são investigados pela prática dos crimes de associação criminosa, sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico e roubo qualificado pela lesão corporal grave.

As investigações iniciaram no dia 31 de outubro, após uma partida de futebol amador envolvendo membros de uma outra torcida organizada, em Aparecida de Goiânia, oportunidade em que diversos indivíduos trajando vestimentas da torcida organizada investigada desembarcaram de dois veículos automotores e. portando arma de fogo e armas brancas, atacaram os torcedores rivais, tendo sequestrado uma vítima, que após ter seus objetos subtraídos, foi severamente agredida, tendo sido localizada apenas no dia seguinte, já internada. Durante as investigações, ainda foi apurado que esse grupo criminoso teria novamente emboscado e agredido severamente um torcedor rival no dia 17 de dezembro, em Goiânia.

A divulgação da identificação dos presos foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019, portaria n° 547/2021 – PC, e Despacho da Autoridade Policial responsável pelas investigações, justificadas na possibilidade real de identificação de novas vítimas.