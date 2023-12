DEAM de Goianésia realiza duas prisões em flagrante por violência contra mulher

Na última quinta-feira (21), a Polícia Civil de Goianésia por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) realizou a prisão em flagrante de dois homens, que violentaram suas ex-companheiras. A primeira prisão foi de um homem de 29 anos, pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra a ex-companheira de 33 anos.

A vítima narrou aos policiais que manteve um relacionamento com o suposto autor por cerca de sete anos, sempre bastante conturbado. Ocorre que há quatro dias a vítima conseguiu por término ao relacionamento, mas desde então, o ex vem perseguindo-a, por não aceitar tal decisão. A vítima narrou que, durante esses quatro dias, ele vem procurando-a reiteradamente, violando seu domicílio e tentando manter com ela relações sexuais não consentidas.

No dia de ontem, por volta das 7h, ele novamente foi até a sua residência e, mais uma vez, propôs ter com ela relações sexuais, as quais foram negadas pela vítima. Diante dessa negativa, o investigado disse que lhe tomaria os seus filhos e assim o fez, pegou uma das crianças à força dos braços da mãe e a levou pra sua casa.

A Polícia Civil conseguiu efetuar a prisão em flagrante do suposto autor, deixando a criança aos cuidados da mãe. Ele responderá pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher, os quais tendo as penas somadas podem ultrapassar 4 anos de prisão, sendo também investigado por outros crimes.

A segunda prisão em flagrante foi de um homem de 34 anos, pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira de 28 anos.

A vítima relatou que, após chegar do trabalho, por volta de 13h, encontrou o companheiro bastante agressivo em casa, pois, segundo ela, ele é usuário de drogas e não estava encontrando a substância para consumir. A partir daí, iniciaram-se as agressões. Contou que ele lhe desferiu um tapa no rosto e empurrou sua cabeça contra a parede, causando-lhe lesões corporais.

Logo em seguida, foi para a cozinha procurar uma faca, com a intenção de matá-la. Nesse momento a vítima conseguiu fugir e procurar esta delegacia especializada.

Na tarde de ontem, os policiais conseguiram efetuar a prisão em flagrante, sendo ele preso pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos com incidência da Lei Maria da Penha. O preso já responde por outros crimes de violência doméstica contra essa mesma vítima.

Os dois homens encontram-se preso e à disposição do Poder Judiciário.