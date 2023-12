Traficante de drogas é preso em Jaraguá pela CPE da Polícia Militar de Goianésia

A Polícia Militar de Goianésia através CPE-ALFA 4 em patrulhamento pelo Setor Jardim Atlântico após acompanhamento de veículo em fuga, consegue realizar a abordagem, sendo encontrado aproximadamente 50g de maconha e uma balança de precisão, com um dos abordados.

Em breve interrogatório com os suspeitos, os militares conseguiram identificar quem era o traficante, em seguida realizando sua detenção.

Diante da situação de flagrante foi dado voz de prisão ao traficante e também aos usuários que em seguida foram conduzidos para o Hospital Estadual de Jaraguá – HEJA, e posteriormente a delegacia de policia civil para os devidos procedimentos.

No total foram apreendidos 400 gramas de maconha, duas balanças de precisão e dois celular. Além do traficante, os dois homens também foram conduzidos e vão responder por crimes no Artigo 329 e 330 do Código Penal Brasileiro da lei 28 sobre drogas.

Folha de Jaraguá