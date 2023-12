Mulher é morta a tiros na frente dos filhos em Jaraguá

Na madrugada desta quarta-feira, 06, por volta de 02h15, as forças de segurança de Jaraguá registraram mais uma morte violenta, a segunda da semana, quando uma mulher de 24 anos foi morta a tiros dentro de sua residência e na frente dos filhos, menores, entre 03 e 05 anos. Não se sabe se o atirador invadiu a casa ou se ele era conhecido da vítima e já se encontrava por lá no momento do crime, porém, a Polícia Civil já investiga o caso.

A vítima, Lara Cristina Pereira Gomes, residia em um imóvel no mesmo lote de um tio. No momento do crime ele se encontrava dormindo e acordo ao ouvir os disparos de arma de fogo. Minutos depois, ao sair de casa para ver o que havia acontecido, entrou na casa da sobrinha e a encontrou baleada em um colchão na sala.

De imediato, pegou os dois filhos da vítima, que estava dormindo com ela, e levou eles para sua casa. Devido aos graves ferimentos, a mulher não resistiu e morreu no local.

Com a chegada da Polícia Militar, a residência foi isolada e a Polícia Científica acionada para que realizasse a perícia, posteriormente o corpo da vítima foi liberado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia.

Apesar da vítima possuir várias passagens pela polícia, não se sabe ao certo, se o crime foi cometido por vingança, acerto de contas ou passional. Segundo o Major Félix da PM, ela era namorada de um rapaz que a pouco tempo também foi morto a facadas a 100 metros do local em que aconteceu o feminicídio.

