Autoridades vistoriam obras do Cora e reforçam apoio

O governador Ronaldo Caiado retornou, ontem (04), ao canteiro de construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), situado às margens da BR-153, em Goiânia. Desta vez, apresentou o projeto em execução ao senador Jorge Kajuru, ao deputado federal Daniel Agrobom, ao deputado estadual Lucas do Vale e prefeitos Anderson de Paula (Quirinópolis) e Dione José de Araújo (Itumbiara).

“Em 20 meses, vamos ter este hospital pronto, uma obra 100% pública”, disse Caiado. Em apenas dez meses, mais de 40% dos serviços estão finalizados.

O investimento nesta etapa, destinada ao atendimento de crianças e adolescentes, será de R$ 180 milhões. “O protocolo deste hospital segue rígidos padrões de excelência”, destacou o governador, ao citar as alas médica, de enfermagem, centro de exames e alojamento para famílias de pacientes. “Também serão realizadas cirurgias sofisticadas, com utilização de robôs”, complementou.

Obras do Cora

O governador estava acompanhado do secretário de indústria e comércio, Joel Sant’Anna Braga, e do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissoto. A primeira fase dos trabalhos é constituída pela fundação, instalação da estrutura metálica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, cobertura e instalações de ar-condicionado, entre outros itens.

Já a secretária-adjunta de Saúde, Anamaria Arruda, ressaltou que serão 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia e centro de infusão quimioterápica.

“Hoje quase 40% dos nossos pacientes goianos têm que se deslocar para fora do estado de Goiás em busca desse apoio. Com o Cora, nós poderemos oferecer um atendimento mais próximo de casa”.

Após visita às edificações, o senador Jorge Kajuru classificou a obra como a “maior da história da saúde de Goiás” e garantiu apoio para custeio por meio da destinação de emendas parlamentares. “É uma obra impactante e vai ficar na história de Goiás, indiscutivelmente. Nós, como parlamentares, precisamos oferecer essa parceria”, defendeu.