Após prefeito ser preso suspeito de tentar matar a ex e o namorado, vice toma posse na Prefeitura de Iporá

A vice-prefeita Maysa Cunha (Progressistas) tomou posse da Prefeitura de Iporá, no oeste de goiano, após o prefeito Naçoitan Leite (sem partido) ser preso suspeito de invadir a casa da ex-mulher e disparar uma série de tiros. A ação é uma recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) à Câmara Municipal.

“Quero agradecer a todos que estiveram na torcida para que Iporá continue desenvolvendo dentro dos princípios da legalidade e eficiência. Muito obrigada pelo apoio e acolhimento”, disse Maysa em um pronunciamento.

A recomendação foi divulgada na segunda-feira (27) e, de acordo com o documento, a medida visa garantir a eficiência e continuidade do serviço público. Naçoitan foi denunciado na sexta-feira (1º) por tentar matar a ex-mulher e o namorado dela, na madrugada do último dia 18 de novembro.

Naçoitan se entregou voluntariamente à polícia cinco dias após o crime, no último dia 23 de novembro.