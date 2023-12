Polícia prende suspeito de matar a adolescente Amélia Vitória, em Aparecida

O homem suspeito de matar a adolescente Amélia Vitória, em Aparecida de Goiânia, Edmar Tavares da Silva, 47, foi preso no domingo (3). A prisão foi efetuada após ação integrada entre as polícias Civil e Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida.

A Polícia Civil ainda não informou mais detalhes sobre a prisão. A corporação disse que continua com as investigações para apurar todas as circunstâncias relacionadas ao caso.

Suspeito de matar Amélia Vitória tem passagem por estupro

No sábado (2), a Polícia apreendeu o carro e o celular do referido suspeito. Vale ressaltar que, no aparelho celular apreendido, foi encontrado conteúdo pornográfico. O proprietário do celular tem passagem por abuso sexual contra a enteada, que engravidou aos 15 anos em razão do estupro.

A casa do suspeito foi incendiada por populares que se revoltaram com o suposto envolvimento dele na morte da menina Amélia.

A adolescente saiu para buscar a irmã mais nova na escola, na última quinta-feira (30), e não foi mais vista. O corpo dela foi encontrado em via pública, enrolado em um lençol, no sábado (2).

