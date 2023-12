Goianésia Esporte Clube se prepara para estrear contra o Anápolis no dia 17

O Goianésia Esporte Clube estreia contra o Anápolis dia 17 de Janeiro de 2024, no Estádio Valdeir José de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Goiano, da primeira divisão de 2024. O Azulão do Vale se apresentou na manhã de hoje (04), para a pré-temporada do Campeonato Goiano 2024. São 29 jogadores que se apresentaram ao técnico Luan Carlos, que já iniciou o seu trabalho hoje, no Estádio Valdeir José de Oliveira. A expectativa do Goianésia Esporte Clube para o Campeonato Goiano é fazer um excelente campeonato, ou seja, brigar pelo título e também buscar classificação na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da série D, em 2025.

O presidente do Goianésia, Marco Antônio Maia fala da sua expectativa da participação do time nas disputas dentro do campeonato, e ressalta que o Goianésia teve dificuldade na contratação dos jogadores por não ter calendário. “Esperamos em primeiro lugar, trabalho, a gente fica muito feliz com esse time que a gente montou, não foi fácil trazer todos esses jogadores para cá, o Goianésia teve dificuldade por não ter calendário este ano, então fica mais difícil de se contratar, mas, a grande maioria dos jogadores que escolhemos inicialmente aceitaram o convite de vir para o Goianésia, acreditando no nosso projeto e no Campeonato Goiano.”

O técnico Luan Carlos ressalta que está motivado para disputar o Campeonato Goiano, e usou como critério para a seleção dos jogares a experiência de cada um. “A gente está muito motivado, a gente está acreditando muito no processo, sabemos da dificuldade que é o Campeonato Goiano, é um campeonato muito difícil, mas, a gente montou um elenco baseado na experiência, esse é o nosso critério número um, para a gente ter um time forte e um time que represente bem a camisa do Goianésia.”

Revelação do Goianésia, e veio para sua segunda temporada, o lateral esquerdo Kauã Moura ressalta que está confiante para disputar o campeonato. “Estou bastante preparado, ano passado peguei experiência no Jataiense, o Luan já me passou toda a confiança, e se Deus quiser vou fazer uma boa temporada no Goianésia.”

O meio campista Zizu voltou ao Goianésia para disputar o Goianão, juntamente com o técnico Luan Carlos, o qual trabalhou no Campeonato Brasileiro. “Estou feliz pelo retorno, quero agradecer a toda a diretoria pela confiança, estava aguardando esse retorno, a expectativa é para fazer um grande campeonato em 2024 e alcançar os objetivos do clube na temporada”, ressaltou Zizu.

Também meio campista, Zotti, fala de sua chegada no Goianésia Esporte Clube. “Primeiro quero agradecer pela oportunidade, ao presidente e ao técnico Luan, de poder vestir a camisa do Goianésia, e estar disputando o Campeonato Goiano que é um campeonato muito forte, a expectativa é ótima do grupo que está sendo montado, o trabalho que está sendo iniciado hoje, a gente acredita que podemos alcançar grandes objetivos.”

Confira a lista dos jogadores: