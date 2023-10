Prefeito Leonardo Menezes cobrou e Agehab liberou o convênio de R$ 9 milhões do Residencial Hermínio Lopes

O programa habitacional de Goianésia, que vai contemplar 600 famílias estava travado devido não liberação do convênio entre a Agehab e a prefeitura de Goianésia.

Em entrevista recente à Rádio Vera Cruz, o prefeito Leonardo Menezes cobrou agilidade por parte do governo do estado, através da Agehab (Agência Goiana de Habitação), pois a construção das casas já começou, mas o aporte financeiro vindo do convênio estadual ainda não estava liberado.

Após diversas tratativas junto ao órgão, o prefeito recebeu na noite de ontem, do presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o contrato do convênio, que libera R$ 45 mil por residência, nesta primeira etapa, para a construção de 200 casas, totalizando R$ 9 milhões.

Após convênio publicado no Diário Oficial, o presidente da Agehab concedeu entrevista à RVC nesta manhã, noticiando à população de Goianésia a assinatura e esclarecendo dúvidas para os beneficiários do programa habitacional municipal. “O governo do estado aumentou o subsídio de R$ 15 mil para R$ 45 mil,nós iremos liberar esse aumento do subsídio para o Residencial Hermínio Lopes,as prefeituras são fundamentais para executar os programas habitacionais, eu quero registrar que a prefeitura de Goianésia foi responsável por adquirir a área, e o governo do estado entra com o subsídio para diluir o custo da casa ao beneficiário, portanto sem a prefeitura o programa não acontece, quero agradecer o prefeito Leonardo Menezes por firmar esse TAC que garante o convênio com o Residencial Hermínio Lopes”, disse Alexandre Baldy.