Goiás recebeu evento promovido pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG), para apresentar o projeto Bandeiras e Caminhos. Iniciativa visa fortalecer o discurso político e compor as candidaturas emedebistas para eleições do próximo ano

“Goiás é um estado referência no MDB, em razão da qualidade e da boa gestão, especialmente nos municípios”, afirmou o presidente estadual do MDB e vice-governador do Estado, Daniel Vilela, durante o seminário Bandeiras e Caminhos, organizado pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG). O encontro, promovido para as lideranças do partido em Goiás, foi realizado na manhã desta quinta-feira (28/09), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Daniel Vilela reafirmou que os saudosos Iris Rezende e Maguito Vilela foram gestores exemplares e que são inspiração para os atuais 36 prefeitos do MDB de Goiás. O líder emedebista ainda apontou que em razão de administrações exitosas promovidas por lideranças do partido, Goiás alcançou o sucesso em importantes políticas públicas. “Um fator interessante é que em nosso estado não existem bairros desassistidos, sem água, energia, segurança, educação e saúde”, em referência às administrações públicas bem-sucedidas feitas pelo MDB.

O seminário é mais uma etapa do circuito organizado pela FUG, que visa levar para todas as capitais, os debates e apresentação de propostas dos programas do MDB, além de estabelecer estratégias para o fortalecimento do partido nas próximas eleições. Para colaborar com esse propósito, foram apresentados dois programas: Educação do Futuro e Caminhos da Cidade. O primeiro busca engajar gestores e lideranças do MDB para o diálogo, compartilhamento e formulação de políticas públicas de educação e tem duas vertentes: a escola do futuro e inclusão produtiva e a cultura da paz. Já o segundo, visa estimular os diretórios em todo o Brasil a se prepararem para o período pré-eleitoral e eleitoral visando às eleições do próximo ano.

Presidente da FUG, o deputado federal Alceu Moreira, discursou sobre sustentabilidade, mobilidade urbana e educação. Segundo ele, a política pública precisa ser uma ferramenta de solução de vida para as pessoas. “O que mais precisamos inaugurar e entregar para sociedade são pessoas qualificadas e dignas. Precisamos aprender a inaugurar gente”, enfatizou.

Prêmio Maguito Vilela

A FUG e o MDB reconhecem e incentivam os gestores públicos que demonstram excelência em seus municípios. Para celebrar e incentivar esse trabalho, foi criado o “Prêmio Boas Práticas em Gestão Municipal”, com o intuito de reconhecer as melhores práticas e inspirar gestores a alcançarem altos padrões de desempenho e transformação por meio da construção e implementação de inovações nas políticas públicas geridas pelo MDB.

Nesta primeira edição, será homenageado Luiz Alberto Maguito Vilela, político reconhecido e com longa trajetória na vida pública, que faleceu em 2021 por complicações da Covid-19.

Segundo o presidente da FUG Goiás e secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), José Frederico Lyra Netto, “a premiação nacional, com o nome de uma das figuras mais importantes do MDB – não só do estado, mas do país – vai influenciar e inspirar novas lideranças”.

O evento contou, ainda, com apresentação de dois painéis, pelo economista Gustavo Grisa e pelo secretário da FUG, Guto Scherer, e com discurso da deputada Federal Marussa Boldrin. Ainda estiveram presentes o prefeito de Buriti Alegre, André Chaves; o prefeito de Castelândia, Marcos Antônio Carlos; o prefeito de Porteirão, João Henrique Silva; o vice-prefeito de Itapaci, Fábio Oliveira; o vereador de Goiânia Henrique Alves; e de Aragoiânia Serginho; as presidentes do MDB Mulher Goiás, Cleuza Assunção; do MDB Mulher Goiânia, Raquel Mendes; do MDB Mulher Aparecida de Goiânia, Ana Paula; a secretária-geral do MDB Estadual, Iolanda Avelino; o coordenador da Escola de Líderes, Robert Bonifácio; o presidente do Núcleo de Diversidade, Carlos Alencar; a ex-vereadora Célia Valadão e o ex-vereador Andrey Azeredo.