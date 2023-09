Goianésia elege 5 novos conselheiros tutelares neste domingo

Cinco novos conselheiros tutelares de Goianésia serão escolhidos por meio de voto popular neste domingo (1º), de 8h às 17h. O mandato é de quatro anos (2024-27). São dois os locais de votação: o Colégio Estadual da Polícia Militar José Carrilho e Colégio Estadual Jalles Machado.

O Colégio da PM José Carrilho engloba as seções eleitorais: Deodato de Oliveira, Eliziário José de Oliveira, Felipe Camarão, Geremias Lunardelli (Cafelândia), Imorvides Naves, João Manoel, José Carrilho, Judith Leite, Lauro da Penha, Luiz Gonzaga, Maria Imaculada, Padre Jesus Osés Pagolo, Polo UAB, posto de saúde Realino Mota (Morro Branco), Eloi Alves da Fonseca (Juscelândia), Presidente Kennedy, Professor Gessy, Saint-Clair Ottoni, sub-prefeitura (Natinópolis).

O Colégio Jalles Machado engloba: Antônio Fernandes, Jalles Machado, Laurentino Martins, Padre Astério Pascoal, Pedro Mendonça e Presidente Costa e Silva.

FUNÇÃO DO CONSELHO

A principal função do Conselho Tutelar é proteger, fiscalizar e zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. A instituição recebe queixas, reclamações, solicitações e reivindicações que podem ser feitas por qualquer cidadão (menores de idade, famílias e comunidades).

Funciona da seguinte forma: o Conselho recebe alguma denúncia e começa a agir quando alguma criança ou adolescente esteja em situação de risco ou abuso. A organização então passa a aconselhar os pais ou responsáveis e mantém contato para intermediar a situação.

CANDIDATOS

O pleito, que conta com 17 candidatos aptos, é organizado e conduzido de maneira totalmente autônoma pela Comissão Eleitoral formada e presidida por integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) – órgão independente da administração pública.

Ao contrário de outros processos eleitorais do país, no caso do Conselho Tutelar, a participação é facultativa – ou seja, a pessoa pode escolher se quer votar ou não.

Conheça os candidatos e seus números: