Embalado por três vitórias seguidas, Jataiense conta com retorno do goleiro Digão para confronto decisivo diante do Anapolina

Titular na meta da Jataiense na largada da segunda divisão do Campeonato Goiano, o goleiro Digão desfalcou o time alviverde nas últimas rodadas em virtude de uma lesão muscular de grau 3 na coxa. Após semanas de tratamento, ele está recuperado e retornou aos treinamentos da equipe e, portanto, está disponível para o próximo compromisso que será no domingo, fora de casa, às 16h, diante da Anapolina.

Apesar da gravidade da lesão, Digão comemorou a rápida recuperação. “Não medi esforços nos últimos dias para estar o quanto antes disponível para a comissão técnica. Foram sessões de fisioterapia e até quando estava em casa eu tratei. Está chegando na fase decisiva da competição e o nosso elenco tem que estar o mais fortalecido possível para buscarmos o acesso”, declarou o goleiro que foi revelado no Flamengo.

Jataiense e Anapolina tem os mesmos 14 pontos após nove jogos e estão um ponto atrás do vice-líder, Centro Oeste. Nas últimas três rodadas, a Jataiense venceu e Digão valorizou a união do elenco. “É uma série positiva de resultados. Crescemos no momento certo. Temos um grupo de jogadores comprometidos com o objetivo do clube, que é o acesso. Essa reta final vai exigir muita concentração. Todos estão unidos e se cobrando para que cada um esteja em seu melhor nível”, finalizou.