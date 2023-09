PRF apreende uma tonelada de defensivo agrícola banido do Brasil por riscos à saúde

Uma operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal dos estados de Goiás e Mato Grosso, juntamente com a Receita Federal e o IBAMA, culminou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de defensivo agrícola proibido no Brasil.

O produto, banido pela ANVISA em 2017 devido a seus efeitos prejudiciais à saúde humana, continha um produto químico capaz de causar mutações genéticas e, em casos extremos, o mal de Parkinson.

Surpreendentemente, apenas uma pequena quantidade do herbicida pode ser fatal.

A apreensão ocorreu na BR-153, dentro do perímetro urbano de Goiânia, em um caminhão de uma transportadora proveniente do interior do estado do Paraná.

O destino final da carga ilícita era um receptador localizado em Goiânia, com subsequente encaminhamento para o estado do Piauí.

A carga ilegal, composta por 50 galões do defensivo agrícola, estava acompanhada de uma nota fiscal irregular. Tanto o remetente quanto o destinatário já foram identificados, e as autoridades competentes prosseguem com as investigações para aplicação das sanções legais cabíveis.

Folha de Jaraguá