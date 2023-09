PCGO descobre depósito irregular de medicamentos controlados e anabolizantes

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes, descobriu, no dia 19 de setembro, um depósito irregular de medicamentos, no Setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Na mesma ocasião, os responsáveis pelo local foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A Policia Civil foi acionada por fiscais da Prefeitura de Goiânia para apurar uma denúncia de venda e armazenamento irregular de medicamentos. Ao chegarem ao endereço apontado pelos fiscais, os policiais foram informados de que havia notas e comprovantes de venda de anabolizantes e outros medicamentos proibidos para o comércio. A fiscalização, no entanto, havia sido impedida de entrar no depósito vinculado à empresa, autorizada a comercializar apenas alimentos e cosméticos, cuja lixeira continha caixas de medicamentos descartados.

Entendendo que havia a fundada suspeita da atividade de guarda ilícita de medicamentos e considerando que o estoque e a guarda de medicamentos em desacordo com determinação regulamentar é crime permanente, os policiais empenhados na operação procederam o arrombamento do depósito, onde foram encontrados diversos anabolizantes e medicamentos de uso regulado.

Face ao constatado, foram apreendidos todos os medicamentos e dada voz de prisão aos responsáveis pelos estabelecimentos. Ambos os ambientes foram lacrados pela fiscalização.