Diretor da Jalles participa de maior evento do mercado financeiro do mundo

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Jalles, Rodrigo Penna de Siqueira, participou como palestrante da XP Expert, o maior evento do mercado financeiro do mundo, realizado na cidade de São Paulo.

Com o Painel “A tese agro: as perspectivas para o grande impulsionador do PIB brasileiro”, Rodrigo, ao lado do vice-presidente do Conselho de Administração da Jalles, Alexandre Barros, e o CEO da Brasil Agro, André Guillaumon, trouxeram suas visões para o agronegócio brasileiro com um olhar para sustentabilidade, inovação tecnológica, responsabilidade social e governança.

Foram apresentados os caminhos futuros para a descarbonização da economia, geração de energia limpa e agregação de valor em toda a cadeia produtiva.