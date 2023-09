Acidente envolvendo quatro veículos causa uma morte e deixa três feridos na BR-153

Na tarde de segunda-feira (18), ocorreu um grave acidente envolvendo quatro veículos, à colisão foi registrada no Km 101 da BR-153, em Santa Tereza de Goiás, no norte do estado.

Segundo informações, dois veículos pesados e dois veículos leves se envolveram na batida. De acordo com a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração do trecho, uma pessoa foi a óbito e três ficaram feridas.

A pista ficou completamente interditada. Mas por volta das 14hs30 a pista norte sentido a Porangatu) foi liberada e o tráfego segue no sistema “pare e siga”.

Equipes da concessionária atuam no local juntamente com a Polícia Rodoviária Federal.

A orientação é que todos os motoristas redobrem o cuidado ao passarem pelo trecho.

