Corpos dos cinco goianos mortos em acidente de avião no AM serão trasladados para  Goiânia pelo Governo do Estado

Determinação para que missão seja realizada pelo Serviço Aéreo de Goiás/Saeg partiu do governador Ronaldo Caiado (UB), que conseguiu autorização especial da Anac para traslado: equipe do Saeg estará de prontidão na capital amazonense assim que IML de Manaus liberar os corpos

O governador Ronaldo Caiado (UB) determinou, neste domingo (17), que o Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) faça o traslado, de Manaus para Goiânia, dos corpos dos empresários Gilcrésio Salvador Medeiros (de Niquelândia), Fábio Campos Assis (de Anápolis), Witter Ferreira de Faria (de Uruaçu), Marcos de Castro Zica (de Uruaçu); e Renato de Souza Assis (de Jataí, mas que residia em Goiânia desde a adolescência)

Como se sabe, os cinco goianos morreram na tarde de ontem num acidente aéreo em Barcelos, no interior do Amazonas. O Governo de Goiás conseguiu autorização especial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que a aeronave do Saeg faça o transporte dos caixões entre os dois Estados.

Gilcrésio (Niquelândia), Marcos (Uruaçu), Fábio (Anápolis) e Witter (Uruaçu) são as vítimas de Goiás do acidente aéreo no AM [Foto: Reprodução/G1 Goiás]

A previsão era de que o avião do Governo de Goiás chegasse em Manaus às 17h, no horário local (18h pelo horário de Brasília).

Caiado também entrou em contato com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que intensificou o apoio técnico para o transporte dos corpos até o Instituto Médico Legal (IML) da capital amazonense.

Como Barcelos não possuía estrutura para receber os corpos e fazer a preparação para o traslado, o governador amazonense assegurou a Caiado o envio de equipe de médicos legistas para acelerar o processo.

De acordo com o superintendente do Saeg, tenente-coronel Alessandro Regys Reis de Carvalho, a aeronave destacada pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) para a missão decolou para a capital amazonense assim que a autorização foi emitida.

Por conta da necessidade de espaço, os bancos foram retirados e dois militares foram empenhados, sendo o piloto e co-piloto. A chegada dos corpos provenientes de Barcelos à Base Aérea de Manaus se deu às 17 horas num avião da FAB, quando a equipe goiana já estava de prontidão no local.

A previsão para o início do traslado de Manaus para Goiânia depende do andamento dos procedimentos técnicos no Amazonas.

Já a retirada das vítimas do Instituto Médico Legal (IML) requer a presença e autorização de um familiar. A queda aconteceu no sábado (16), quando um grupo de turistas iria fazer pesca esportiva na região.

Todos os 14 ocupantes – 12 passageiros mais o piloto e o co-piloto – morreram no local. Dentre os outros 7 passageiros, 5 deles moravam em Uberlândia/MG, um em Franca/SP e um em Brasília.

Informações: Excelência Notícias