Homem é preso por se passar por motorista de app para vender cocaína em Goiânia

Um homem, de 52 anos, foi preso nesta semana por tráfico de drogas, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o detido se passava por motorista de app para vender cocaína.

De acordo com a corporação, o homem fingia trabalhar com transporte de passageiros, mas, na verdade, realizava entregas de cocaína na região do Setor Sudoeste. em Goiânia.

Equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) monitoraram a situação e conseguiram visualizar a entrega de droga para um usuário próximo a um bar.

Diante do flagrante, o homem foi preso e confessou que vendia entorpecentes. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado por tráfico.

