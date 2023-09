Delegada regional inaugura delegacia em Assunção de Goiás

Na manhã de ontem, 14 de setembro, um evento significativo ocorreu no distrito de Assunção de Goiás, situado no município de Vila Propício. Este evento marcou a inauguração da Delegacia de Polícia Civil e a conclusão das reformas nas instalações do Destacamento do 23º BPM.

A Delegada Regional, Poliana Bergamo, parabenizou o Prefeito Waldilei Lemos pela concretização desse importante projeto, que representa um marco significativo para o Município. Ela ressaltou que Assunção de Goiás, devido à sua posição estratégica como entroncamento entre duas rodovias vitais, a BR-080 e a BR-414, há muito tempo demandava atenção especial : “a implantação desta Delegacia não só representa o compromisso com a Segurança Pública, mas, sobretudo, demonstra um compromisso com os cidadãos que consideram essa terra como seu lar”

O evento reuniu diversas autoridades locais e regionais, incluindo o Prefeito de Vila Propício, Waldilei José de Lemos, o Tenente Coronel da PM, Erick, o juiz de direito Érico Mercier Ramos o Presidente da Câmara de Vereadores do município, Romildo Lopes e a Delegada de Polícia de Goianésia, Ana Carolina Pedrotti, juntamente com outras autoridades locais.

Delegada regional, Poliana Bergamo inaugura delegacia no distrito de Assunção de Goiás juntamente com prefeito de Vila Propício, Waldilei Lemos e lideranças da região / Foto: PCGO

A inauguração da nova Delegacia de Polícia Civil traz consigo uma série de benefícios para a comunidade, a população não mais precisará se deslocar até Goianésia para registrar ocorrências, além de reduzir a cifra negra. Aumento na denúncia de crimes que antes não eram denunciados devido à falta de proximidade com uma autoridade policial.

Delegada regional Poliana Bergamo ressaltou a importância de uma delegacia no distrito de Assunção de Goiás / Foto: PCGO

Maior conscientização sobre a importância do registro: Com a disponibilidade de uma delegacia local, as pessoas podem se tornar mais conscientes da importância de relatar crimes. Resposta mais rápida aos crimes, incentivando as vítimas a denunciarem. Prevenção: A presença policial pode atuar como um elemento dissuasivo, reduzindo a incidência de crimes.