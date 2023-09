Daniel Vilela comanda reunião de tratativas para receber comitiva da Bélgica em Goiás

Em reunião comandada pelo vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, tiveram início, na quinta-feira (14), as tratativas para que o estado receba, ainda neste ano, uma comitiva da Bélgica com cerca de 500 integrantes, formada, em sua maioria, por empresários, investidores, pesquisadores e representantes da comunidade acadêmica daquele país. O assunto foi tratado por Daniel com o embaixador Peter Claes e o primeiro secretário, Geert Van Dessel, em encontro que contou com a participação do secretário de Estado da Agricultura, Pedro Leonardo Rezende.

“A Bélgica é uma grande parceira comercial do nosso estado. Trabalhamos para potencializar os mercados consumidores e fomentar nossa economia. Ao atrair investimentos para cá, agregamos valor às matérias-primas e aos produtos fabricados aqui”, detalhou o vice-governador. Goiás ocupa a sétima posição entre os estados que mais vendem para os belgas; a soja é o principal item exportado.

Daniel Vilela recebe o embaixador da Bélgica, Peter Claes. Em pauta está a parceria com o setor agropecuário do Estado / Foto: André Costa

O representante diplomático belga cumpre agenda em Goiás desde a última quarta-feira, 13, onde fez visitas técnicas a fazendas e agroindústrias localizadas em Goianira e em Rio Verde. Ao vice-governador, Peter Claes afirmou estar “impactado” com o potencial que o estado tem no setor agropecuário e que tão logo retornasse à embaixada, reportaria às autoridades de seu país as “boas impressões” daqui.

“O que vimos abriu nossos olhos. Voltamos para casa com muitas ideias e propostas de parcerias”, afirmou. “Depois de vir a Goiás, eu vejo a força que o Brasil tem. Este país não é problema, ele é a solução”, acrescentou o embaixador, visivelmente entusiasmado, e fazendo coro às costumeiras declarações do governador Ronaldo Caiado e de Daniel Vilela de que o agronegócio goiano contribui significativamente para o crescimento da economia brasileira.

O vice-governador ainda afirmou que o governo estadual quer explorar ao máximo a proximidade com a capital federal e, por tabela, com as embaixadas de dezenas de nações que lá estão sediadas. “Nós estamos fazendo o possível para que Goiás estabeleça laços comerciais com outros países e assim, possa receber mais e mais investimentos”, exemplificou.