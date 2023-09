Jovem desaparece após pular de cachoeira em Goiás, dizem bombeiros

Equipe de mergulhadores de Goiânia ajuda nas buscas nesta sexta-feira, mas o rapaz sumiu no ferido de 7 de setembro. Caso aconteceu em distrito de São Simão

O jovem Thiago Luiz Turuta, de 22 anos, desapareceu no Rio Claro, em Itaguaçu, distrito de São Simão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem pulou de uma cachoeira e não foi mais visto. Segundo o Corpo de Bombeiros de Quirinópolis, que trabalha nas buscas, o rapaz está desaparecido desde a última quinta-feira (7). A Polícia Militar detalhou que um amigo do jovem pediu ajuda.

Ao g1, os bombeiros de Quirinópolis disseram que uma equipe de mergulhadores de Goiânia ajuda nas buscas nesta sexta-feira (8). O local onde o jovem desapareceu atrai turistas por conta das diversas cachoeiras e quedas d’água.

O delegado Márcio Marques, de São Simão, disse que a Polícia Civil ainda não foi acionada e que deve ser chamada quando os bombeiros encontrarem o corpo.

G1 GO