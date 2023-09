Prefeituras vão fechar em protestos dia 13 de setembro, devido a forte queda de repasses

Dezenas de prefeitos goianos se reuniram no município de Anápolis para discutir a situação orçamentária enfrentada e alinhar as ações que serão tomadas pelos gestores.

Os prefeitos acordaram paralisação (fechar as prefeituras) no próximo dia 13 de setembro. Na data, os gestores também se reunirão na sede da Assembleia Legislativa de Goiás para reivindicar revisão e destrave de repasses da União.

Durante o encontro, o presidente da FGM, Haroldo Naves, apresentou alguns dados que comprovam o crescimento das despesas e queda das receitas, além de ter especificado as principais pautas demandadas pelos gestores municipais. Na oportunidade, Carlão da Fox, presidente da AGM, acionou os prefeitos para que houvesse unidade em relação ao movimento municipalista, especialmente nesse momento de protestos.

O crescimento do salário mínimo acima da inflação; o represamento de Emendas Parlamentares durante 2023, que foi 64% menor do que o último ano; queda na arrecadação do ICMS, reajuste do piso salarial do magistério e aprovação do piso nacional da enfermagem sem previsão orçamentária foram alguns dos fatores citados pelos presidentes.

Haverá uma audiência pública na ALEGO, com uma comissão que se reunirá com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da Assembleia Legislativa e com Procurador Geral do Estado para esclarecer a situação dos municípios e as dificuldades encontradas.

Além disso, ficou determinado que a recomendação das entidades é que, por enquanto, as administrações municipais não concedam qualquer forma de reajuste ou progressão salarial, com vista no fechamento das contas.

Folha de Jaraguá