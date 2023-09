A Polícia Militar de Jaraguá foi acionada para atender uma ocorrência no povoado de Monte Castelo no último final de semana, onde uma mulher havia sofrido ameaça de morte de seu cônjuge. Durante diligências no povoado e região rural, a polícia conseguiu localizar o suspeito em uma fazenda na região.

As partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis.