PCGO apreende 4º caminhão oriundo de SP com 14 carros cortados

A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, apreendeu na sexta-feira (1º), o quarto caminhão abastecido com carros cortados. O veículo foi apreendido no momento em que passava pela cidade de Guapó. A ação acontece no contexto da Operação 14 Pacotes, em sua quarta fase. A investigação apura o abastecimento do mercado de peças da região da Canaã, em Goiânia, com componentes veiculares oriundos do estado de São Paulo (SP).

Apurou-se até o momento que o grupo utiliza da prática de transportar, em meio a peças não rastreáveis, partes de veículos que foram roubados ou furtados no estado paulista. Há ainda componentes veiculares com numeração de sinal identificador suprimida. A Seção de Identificação Veicular já constatou, em meio à carga, a existência de três carros roubados.

O grupo também utiliza documentos fiscais não condizentes com a operação realizada, haja vista que faturam a documentação fiscal genericamente para peças usadas, utilizando ainda como beneficiários números do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de empresas que não figuram na transação comercial.

Assim, verifica-se que as mercadorias acabam sendo desviadas e entregues a terceiro, sem a documentação fiscal de entrada, devendo sair desse terceiro também sem a emissão de nota fiscal, subtraindo assim o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços devido ao estado de Goiás.