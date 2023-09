CPE de Goianésia prende homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Ontem (31/08), a equipe da CPE recebeu denúncia de que em um bar de Goianésia estava sendo usado para o tráfico de drogas, a polícia abordou o proprietário do estabelecimento e constatou a veracidade da denúncia. Durante diligência no local, foram encontradas várias porções de cocaína prontas para a venda, balança de precisão, além de uma arma de fogo com munições, que segundo o proprietário do bar, era para segurança pessoal.

O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.