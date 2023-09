26º Rally do Cerrado terá passagem de dois dias por Goianésia

A 26ª edição do Rally do Cerrado passará por Goianésia. A chegada dos pilotos, navegadores e suas máquinas maravilhosas acontecerá no sábado (2), às 16h30, na praça Dimas Carrilho.

Para marcar esse momento, a equipe Accert Transportes oferecerá a todos participantes um delicioso churrasco e a Oktos estará presente com o seu melhor chopp.

No domingo (3), haverá a largada, com extensa programação. Centenas de competidores de diversos estados brasileiros participam desta edição do Rally do Cerrado.

A Prefeitura de Goianésia, por meio da secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, é parceira do evento, que é uma grande oportunidade para os goianesienses conhecerem os maiores nomes da velocidade de rally do Brasil.

Confira a programação do evento:

01/09: Largada Inhumas/Chegada Goiânia

02/09: Largada Pirenópolis/

Chegada Goianésia 16:30h

03/09: Largada Goianésia 07:45h

Chegada Goiânia