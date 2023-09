Dia do Cooperativismo reúne 2 mil pessoas em Goianésia e mostra força das coops locais

Goianésia celebrou a primeira edição do Dia Municipal do Cooperativismo com a presença de aproximadamente 2 mil pessoas na Praça Dimas Carrilho, no último sábado (26/08). Idealizado pelo Sistema OCB/GO, o evento reuniu todas as cooperativas da cidade e instituições parceiras para oferecer uma série de serviços e entretenimento à comunidade.

Superintendente do Sistema OCB/GO, Jubrair Gomes Caiado ressaltou que a ação mostra, na prática, um dos princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. “As cooperativas já fazem muitas ações e projetos sociais e aqui é um dia para mostrar que o cooperativismo é o lado humano do capitalismo, é o modelo socioeconômico mais justo e sustentável”, disse.

(Esq. para dir.): Isaac Amaral (Sicoob Coopercred), Alan Felix (Sicoob Coopercred), Leonardo Menezes (prefeito), Jubrair Caiado (Sistema OCB/GO) e Clesio Leite (Sicoob Coopercred) – Dia do Cooperativismo de Goianésia é fruto de parcerias entre cooperativas, Sistema OCB/GO e prefeitura

Durante o dia, foram oferecidos aferição de pressão, exames de glicemia, espaço infantil, entrega de brindes e palestras sobre educação financeira. “Vamos finalizar o ano com 14 dias municipais como esse, no Estado. Aqui em Goianésia, isso só foi possível graças ao trabalho conjunto de todas as cooperativas e as ações capitaneadas pelo coordenador do Núcleo Noroeste, Genilson Nunes”, explicou Jubrair.

O projeto de lei que inclui a data no calendário municipal de Goianésia foi aprovado neste ano e teve o apoio da Câmara Municipal e sanção da prefeitura. O prefeito Leonardo Menezes comemora as ações cooperativistas na cidade. “Goianésia tem uma grande vocação para o cooperativismo. São oito cooperativas em diversos ramos, como o de crédito, transporte, cooperativas ligadas a agricultura familiar. Esse evento consolida a força do cooperativismo na nossa região e mostra que ainda temos muito espaço para crescer”, disse. A partir de agora, a celebração ao cooperativismo no município será sempre no último sábado de agosto de cada ano.

Moradora de Goianésia recebe atendimento em saúde, com aferição de pressão e glicemia, durante o Dia Municipal do Cooperativismo

Para Marcos Borges, analista do Sistema OCB/GO no Núcleo Noroeste, o Dia do Cooperativismo nas cidades reforça aquilo que o modelo de negócios cooperativista promove. “Essa concentração de esforços para oferecer serviços à comunidade coloca em ação o nosso sétimo princípio cooperativista, que é o interesse pela comunidade”, destacou.

Só em 2022, foram mais de R$ 30 bilhões de faturamento gerados pelo cooperativismo goiano, o que equivale a 11% do PIB estadual. São mais de 464 mil cooperados em Goiás e mais de 15 mil pessoas empregadas no modelo de negócio. No Núcleo Cooperativo Noroeste, são 25 cooperativas, que juntas somam mais de 30 mil cooperados. Apenas na cidade de Goianésia, as oito cooperativas da cidade somam mais de 11 mil cooperados.

Além do interesse pela comunidade, a intercooperação foi outro princípio colocado em prática no Dia do Cooperativismo em Goianésia. Denise Larianne Ribeiro, diretora operacional do Sicoob Emprecred, uma das cooperativas da cidade, reforçou a importância dessa união. “Goianésia é uma cidade cooperativista. No ramo de crédito, são quatro cooperativas e, além disso, temos outros segmentos: de produção e de transporte, por exemplo”, enumerou.

Cerca de 2 mil pessoas aproveitaram o Dia do Cooperativismo de Goianésia, realizado pelo Sistema OCB/GO, em parceria com prefeitura e as cooperativas da cidade

O diretor operacional do Sicoob Coopercred, Isaac Abreu Amaral, também enfatizou a força do cooperativismo na cidade. “O cooperativismo em Goianésia é forte e nós precisamos reunir todas as cooperativas para que a comunidade entenda, de fato, o quanto o cooperativismo é importante para a sociedade e quanto traz de recursos, que ficam no município”, disse.

O evento reuniu instituições parceiras como Senar, Senai/GO, Sebrae/GO e Faculdade Evangélica (Faceg). Diretor da Faceg, José Mateus possibilitou assessoria jurídica, atendimento odontológico, informações e orientações nas áreas de Psicologia e Veterinária. “O cooperativismo é uma forma inteligente que as pessoas têm de dar força para os vários segmentos da sua comunidade. Em Goianésia, a gente tem percebido que o cooperativismo tem crescido significativamente. Esse dia é um momento muito importante de coroação do cooperativismo na nossa região”, ressaltou.

Participaram do evento as cooperativas Sicoob Coopercred, Sicoob Emprecred, Sicoob Unicentro Norte Br, Sicredi, Unimed Cerrado, Cagel, Cooperfamiliar e Cooperlátex. O encerramento contou com a apresentação da dupla Henrique e Rabelo.