Mais de R$ 10 milhões serão injetados na economia de Goianésia com a realização do GRF

O maior evento de rodeio de Goiás será realizado de 14 a 16 de setembro, em Goianésia. Organizado pela Prefeitura, o Goianésia Rodeio Festival (GRF) tem como previsão atrair entre 7 mil e 10 mil turistas para a cidade, durante a realização da festa, que terá os maiores nomes do rodeio brasileiro e shows musicais de renome nacional.

Como é comum, esse tipo de evento injeta muito dinheiro no comércio e nos serviços da cidade. Mais de R$ 10 milhões, de recursos oriundos de turistas, serão investidos em empresas como hotéis, restaurantes, bares, postos de gasolina, farmácias, supermercados, entre outros.

Além disso, centenas de postos de trabalho temporários serão criados, gerando mais renda para os moradores. Dinheiro esse que depois será gasto no comércio local.

“O comércio da cidade abre vagas temporárias de emprego e o turista gasta dinheiro aqui durante os dias de festa. É um reforço importante na nossa economia, pois a renda extra gira dentro de Goianésia”, afirma o prefeito Leonardo Menezes, idealizador do evento.

É uma imensa cadeia produtiva: empregos nas áreas de segurança, alimentação, hospedagem, beleza, entre outros, são gerados. A movimentação financeira envolve ainda gastos em segmentos como os de vestuário, calçados e acessórios, alimentação, bebidas e combustível. Costureiras, salões de beleza, empresas de bufês e decoração também tem trabalhos extras e consequentemente, renda adicional garantida.

A estrutura está sendo montada no Parque da Lagoa, com a maior arena de rodeios que Goianésia já viu. Os melhores peões do cenário nacional estarão dando show na cidade. Show que também vai acontecer no palco, com Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Cláudia Leitte e Luiza Martins. Tudo com entrada franca.