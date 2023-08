Deputado Estadual Dr. José Machado, reafirma sua parceria com o prefeito de Goianésia Leonardo Menezes

Em evento organizado pela prefeitura de Goianésia no último sábado (26), denominado “Mutirão Prefeitura mais perto de você”, o deputado estadual foi parceiro e disponibilizou a estrutura do seu programa “Goiás Solidário”.



Durante discurso feito pelo parlamentar na cerimônia de abertura do evento, ele reafirmou sua parceria com o prefeito de Goianésia e se colocou à disposição para continuar participando dos mutirões da prefeitura, que beneficiam moradores de várias regiões da cidade.

O deputado estadual Dr. José Machado foi parceiro e disponibilizou a estrutura do seu programa “Goiás Solidário” para o mutirão da Prefeitura de Goianésia realizado no último sábado (26) / Foto: Prefeitura de Goianésia



“A gente escuta às vezes, muitas coisas nas redes sociais, muitas pessoas falando A ou B, mas o que importa é que eu sempre vou ser parceiro da gestão, porque a nossa intenção, nosso intuito é de estar somando forças com o gestor municipal, pra estar sempre levando o melhor de nós para a população de Goianésia, então quero reafirmar com o prefeito Leonardo Menezes que estarei sempre ao lado da gestão pra juntos levarmos o melhor pra população de Goianésia, parabéns pela gestão prefeito e conte com meu mandato,” disse o deputado em seu discurso.



A parceria entre o gestor municipal e o parlamentar rendeu mais de 300 consultas médicas gratuitas aos moradores do bairro Nova Aurora III e região, durante o mutirão.