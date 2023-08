Polícia Civil prende homem por violência doméstica, estupro de vulnerável, cárcere privado, ameaça e roubo

A Polícia Civil de Goiás, através das equipes policiais da Delegacia de Polícia de Pires do Rio/9ª DRP, da Supervisão de Plantão/PCGO e da Central de Flagrantes de Anápolis/3ª DRP, prendeu na noite desta sexta-feira (25), um homem, de 39 anos, por diversos crimes. Consta na investigação que o suspeito, no dia 12 de agosto, chegou em casa, localizada em Pires do Rio, embriagado e ameaçou sua companheira, de 36, com duas facas, depois a agrediu e a trancou, junto com sua filha, de 13, (enteada do investigado), em um quarto, local onde abusou sexualmente da adolescente. Após horas de agressões e ameaças, o homem pegou a chave da moto da vítima e fugiu.

Comunicada dos fatos, a PCGO instaurou inquérito policial, colheu elementos indiciários, cujas agressões foram documentadas em laudos periciais, e representou ao Poder Judiciário pela custódia cautelares do suspeito, a qual foi deferida. Após informações do paradeiro do suspeito, foram realizadas diligências pela equipe da Central de Flagrantes da 3ª DRP/Anápolis, que resultaram na captura do investigado e no cumprimento do mandado de prisão.

O homem foi indiciado pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13; 140; 147; 148, §1º, I, IV e V; 157 e 217-A, este por duas vezes, todos do Código Penal.