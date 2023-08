Policia Civil de Jaraguá faz a prisão em flagrante de homem acusado de estupro

No final da tarde de quinta-feira (24), uma mulher, bastante assustada e nervosa, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá e informou que minutos antes tinha sido vítima de crime de estupro em sua casa em Jaraguá.

A vítima mora sozinha com o seu filho ainda criança e semana passada contratou o serviço de um homem que conserta refrigeradores.

Nesse dia o tal homem fez um orçamento em sua residência e, nesta última segunda-feira (21) ele esteve na casa da vítima alegando que ia consertar a geladeira e, no interior da residência manteve relação sexual com a vítima sem consentimento.

Nesse dia, a vítima fez um vídeo do agressor totalmente nu em sua residência. Após o crime hediondo, a vítima foi ameaçada pelo agressor a ficar em silêncio.

Na tarde de ontem, o tal homem voltou na casa da vítima, aproveitou que o portão estava aberto e, novamente, mediante atos libidinosos, estuprou a vítima. Dessa vez ela procurou a Polícia Civil.

Até então a vítima apenas conhecia pessoalmente o tal homem, porém, não sabia a qualificação completa. Desta forma, imediatamente os policiais civis fizeram investigações, conseguiram identificar e qualificar o agressor e saíram em sua captura.

O agressor foi preso em flagrante no exato momento que saía de sua casa com a sua esposa para ir à igreja, inclusive, no momento da prisão, usava uma camiseta religiosa.

Assim que foi preso, ele disse aos policiais civis que sabia o motivo da prisão e que sabia que seria denunciado.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro, está preso e a disposição do Poder Judiciário. Em seu interrogatório, ele ficou em silêncio.

