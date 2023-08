Operação Arremate cumpre mandados contra orcrim atuante em leilões falsos de veículos

Na manhã de ontem (24), a Polícia Civil do Estado, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, deflagrou a Operação Arremate, resultado de investigação sobre organização criminosa envolvida em leilões falsos de veículos automotores. O grupo atua desde novembro de 2020 e já cometeu cerca de 55 crimes somente no Estado de Goiás. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão em São Paulo. Além disso, a PC também efetuou o sequestro de valores em contas bancárias de alguns membros do grupos.