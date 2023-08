Caiado assina convênio com Exército para duplicar GO-213 que liga a Caldas Novas

O governador Ronaldo Caiado assinou na tarde na quarta-feira (23/08) o convênio e a ordem de serviço para início das obras de duplicação e restauração da GO-213, entre os municípios de Morrinhos e Caldas Novas, em trecho de 48,36 quilômetros, totalizando 97 quilômetros de pista nova. O investimento do Tesouro Estadual é de R$ 257 milhões. A celebração do acordo foi realizada no Quartel General do Exército Forte Caxias, em Brasília. Esse é o primeiro empreendimento estadual que ocorre em parceria com o Exército Brasileiro.

O governador afirmou que sempre recorreu à instituição para ampliar a capacidade de obras em Goiás, devido ao preparo e estrutura do Exército, e agradeceu o convênio. “É uma rodovia de uma relevância muito grande para Goiás. Dá acesso ao maior polo turístico que existe no Centro-Oeste e um dos maiores do mundo. É uma obra que vem para oferecer comodidade, segurança e tranquilidade para as pessoas chegarem a Caldas Novas, Rio Quente e Morrinhos”, frisou Caiado.

A duplicação ocorrerá de Morrinhos, na região Sul do estado, até o entroncamento com a GO-507, que dá acesso à Rio Quente. De lá, a obra segue até o trevo da GO-139, que liga Caldas Novas a Piracanjuba, contemplando a restauração da duplicação até a rotatória de chegada em Caldas Novas. Nesta quarta-feira começaram os serviços preliminares, como o início da implantação de canteiros de obras, alojamento e deslocamento dos equipamentos. A previsão é que 400 homens trabalhem na duplicação da rodovia em Goiás.

A obra é resultado de um convênio proposto pelo Governo de Goiás com as Forças Armadas. O Estado fica responsável pelo repasse dos recursos financeiros para a realização do empreendimento, enquanto o Departamento de Engenharia e Construção (DEC), órgão do Comando do Exército/Ministério da Defesa, pela orientação dos serviços de duplicação e restauração da rodovia, que serão executados pelo 2º Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro.

Responsável pelo DEC, o general Anísio David de Oliveira, afirmou que a obra é uma prioridade, já que fortalece a infraestrutura de Goiás. “Faremos o trabalho completo: terraplanagem, asfaltamento e sinalização, proporcionando acesso mais seguro a todo complexo das águas termais de Goiás”, completou o general. O comandante do Exército, general Tomás de Paiva, ressaltou a parceria com Caiado e o Estado. “Admiramos e respeitamos Caiado, sempre esteve próximo das Forças Armadas”.

Secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales destacou a importância de parcerias como a celebrada com o Exército. “Temos buscado agilizar e ampliar as obras estruturantes em Goiás, unindo forças com grandes parceiros para tirar do papel e executar demandas históricas, como é o caso da duplicação da GO-213”, pontuou.

Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra), a previsão é que os serviços de melhoria da rodovia sejam entregues no fim de 2025. A articulação para a realização da obra teve início em fevereiro deste ano, quando o governador Ronaldo Caiado propôs a parceria, durante audiência realizada na capital federal.

Benefícios

A duplicação e restauração da GO-213, além de facilitar o acesso à Caldas Novas e Rio Quente, importantes polos turísticos de Goiás, vai beneficiar as empresas instaladas no Distrito Agroindustrial (Daican) de Caldas Novas, que está em fase de implantação. “Temos a certeza que a nossa economia vai se fortalecer muito. Oportuniza a nossa população fonte de renda, emprego e melhoria de vida”, comemorou o prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra.

“O maior benefício deste convênio com o Exército é o histórico de boas execuções de obras, com foco na qualidade técnica entregue. Além disso, o repasse de recursos a instituição é feito somente para o pagamento de insumos. O governo estadual não realizará repasses referentes à mão de obra, garantindo economia aos cofres de Goiás”, explica o presidente Goinfra, Lucas Vissotto, ao falar das vantagens da parceria.