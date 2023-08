Tiroteio deixa três mortos e dois feridos em Itapaci após invasão de residência

Na tarde de quarta-feira (23/8), por volta das 18h30, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de tiroteio na Rua Isabel B. de Almeida, no setor Jardim Tropical, em Itapaci. Ao chegar no local, cinco pessoas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo.

Duas das vítimas já estavam sem sinais vitais. Inicialmente, foi acionado o SAMU para prestar socorro aos sobreviventes.

As primeiras a serem levadas ao hospital municipal local foram duas mulheres, uma delas grávida. Quando a equipe do SAMU retornou ao local constatou que, na verdade, três pessoas haviam perdido a vida.

De acordo com relatos fornecidos pelo irmão de uma das vítimas à polícia, os residentes da casa onde ocorreu o tiroteio eram frequentemente envolvidos em discussões acaloradas, muitas vezes exacerbadas pelo consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, o motivo exato por trás do ataque ainda permanece desconhecido.

A polícia isolou o local, aonde diversas cápsulas de calibre 9mm foram encontradas indicando o uso de armamento de fogo de grosso calibre. O delegado Fábio Mendanha, dirigiram-se ao local para auxiliar nos procedimentos.

A vítima que estava grávida e foi socorrida pelo SAMU relatou às autoridades que dois indivíduos mascarados invadiram a residência e efetuaram os disparos. Até o momento, a ocorrência segue em andamento, e as investigações estão em curso para determinar as circunstâncias exatas que levaram a esse trágico fato.

