Projeto Dignidade na Rua promove mais de 350 atendimentos

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) promoveu a sétima edição do Projeto Dignidade na Rua, nesta quarta-feira (23/08), durante todo o dia, no Parque Mutirama, em Goiânia.

Cerca de 350 pessoas em situação de vulnerabilidade social compareceram e tiveram acesso a mais de 20 serviços, entre outros benefícios.

A ação do Goiás Social é realizada em parceria com a Prefeitura de Goiânia, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, ONGs e outras entidades.

Banho, roupas e corte de cabelo são alguns dos mais de 20 serviços oferecidos na ação do Goiás Social (Foto: Wagnas Cabral)

Serviços

Entre os serviços ofertados estavam emissão de documentos, encaminhamento para vagas de emprego, testes de HIV e sífilis, retificação de prenome e gênero, além de reconhecimento de paternidade, por meio do programa Pai Presente, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

As pessoas em situação de rua tiveram acesso a medicamentos e vacinas, incluindo a bivalente da Covid-19. Elas também ganharam roupas, calçados e puderam tomar banho e cortar o cabelo. O evento contou com uma programação cultural, incluindo várias apresentações artísticas.

Para facilitar o acesso aos serviços disponibilizados, um microônibus da prefeitura percorreu alguns pontos onde pessoas em situação de rua costumam se estabelecer para levá-las até o local da ação. O transporte de volta também foi garantido.

Willian Rauf Varga, 29, chegou logo cedo, escolheu algumas peças de roupa, um tênis, pegou sabonete, escova e pasta de dente, foi para o banho, cortou o cabelo e almoçou.

Willian Rauf foi um dos beneficiados pela ação: “Aproveitei tudo que podia” (Foto: Wagnas Cabral)

Ele ainda iria passar no espaço da saúde para conferir como estava a pressão e depois, pegar preservativos. Morando há uma semana em Goiânia e vivendo na rua, ele contou que ficou sabendo da ação no Centro Pop de Goiânia e achou muito organizado. “Aproveitei tudo o que podia”, disse Willian.

Dignidade na Rua

O secretário Wellington Matos destacou que o evento cresce cada vez mais em parceiros e serviços ofertados.

“É uma ação que mobiliza vários segmentos da sociedade, o que é muito gratificante para nós, da coordenação, que vimos o evento crescer tanto desde a sua primeira edição, em 2022”, afirma Matos

Além de cinco edições em Goiânia, foi realizada uma em Anápolis, em maio.