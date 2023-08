Professor de educação física é preso por crimes sexuais contra adolescentes em Anápolis

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis prendeu, na tarde de ontem (23), um homem de 58 anos investigado por importunar sexualmente adolescentes com idades de 12 e 13 anos, alunas da rede estadual de ensino de Anápolis, além de diversas outras alunas da mesma unidade escolar, todas com idade inferior a 14 anos (delito de estupro de vulnerável). O professor de educação física intimidava as alunas para que ficassem em silêncio sobre os fatos. Ele já é investigado em outros três inquéritos policiais por crimes sexuais contra menores. Durante busca e apreensão, foram apreendidos celulares e computadores do investigado.