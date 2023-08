Polícia Civil recupera nova carga de eletrodomésticos subtraída em São Paulo

Em continuidade à Operação Fitness, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) efetuou no último dia 21, a apreensão, em uma pequena transportadora de Aparecida de Goiânia, de volumes de eletrodomésticos da mesma marca provenientes de carga furtada na operação anteriormente. A carga recuperada chega a R$ 3 milhões. Dois homens foram presos em flagrante: o dono da transportadora e um agregado, que intermediou a negociação dos produtos, bem como entregou parte da carga para parentes do chefe da associação criminosa, sem qualquer nota fiscal. Hoje (22), a vítima do furto de eletrodomésticos, ocorrido em Guarulhos (SP), reconheceu na Decar parte da carga subtraída em maio deste ano, avaliada em meio milhão de reais, a qual foi restituída.