A Polícia Civil, por meio da 1ª DDP de Aparecida de Goiânia, lavrou auto de prisão em flagrante hoje (21) pelo crime de receptação. Um serralheiro havia se apropriado de ferragens de seu cliente, avaliadas em R$ 19 mil, e vendido de forma indevida para terceiro. Após comunicação do fato, os policiais civis localizaram as ferragens e o receptador do material. As ferragens foram apreendidas e restituídas ao proprietário.