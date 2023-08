Parceria com Governo do Estado: Governo de Barro Alto realiza entrega do Cartão Mães de Goiás e Cartão Dignidade

O Governo de Barro Alto em parceria com o Governo do Estado de Goiás, realizou mais uma importante ação em prol dos seus cidadãos nesta terça-feira (22), no Salão Regiane Fernandes. Na oportunidade, foram disponibilizados o Cartão Mães de Goiás e o Cartão Dignidade, que beneficiam dezenas de famílias em Barro Alto.

O evento realizado pela Secretaria de Assistência e Promoção Social do município, disponibilizou para a comunidade120 novos cadastros do Cartão Mães de Goiás no valor de R$ 250,00 e outros 21 no Cartão Dignidade, no valor de R$ 300,00.

De acordo com o José Aparecido Cipriano, morador do distrito de Souzalândia e contemplado, o benefício ajuda e muito pessoas em situações como a dele. “Só tenho que agradecer o Governo de Barro Alto por essa iniciativa. Eu mesmo tenho problemas de saúde, não posso trabalhar mais e essa iniciativa vem em uma ótima hora”, frisou José Aparecido.

O Prefeito Álvaro Machado destaca a importância desta ação. “Desde crianças até os idosos, contemplamos inúmeras pessoas. Além disso, temos o nosso Programa Família Feliz, o maior programa social da história do município. Isso mostra o comprometimento da nossa gestão com a sociedade barro-altense.”, frisou Álvaro Machado.

O Mães de Goiás é um programa desenvolvido pelo Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). A iniciativa garante o auxílio que será destinado a mulheres com filhos de 0 a 6 anos de idade e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

O programa Dignidade visa beneficiar pessoas idosas entre 60 anos a 64 anos 11 meses e 29 dias, desde que estejam em situação de vulnerabilidade e inscritas no CadÚnico. Não são elegíveis para o programa aqueles que recebem o Bolsa Família, do Governo Federal.