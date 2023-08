Câmara de Goianésia realiza mais uma sessão ordinária itinerante

Dentro do projeto “Câmara nos Bairros”, a Câmara Municipal de Goianésia realizou no último sábado (19), a 48ª Sessão Ordinária itinerante, desta vez, no bairro Morro da Ema. Além da atividade legislativa, os moradores do bairro tiveram uma manhã de atendimentos gratuitos como assistência jurídica, atendimento médico e de enfermagem, ginástica laboral, corte de cabelo, expedição de Carteira de Identidade e CPF, minicursos, Cadastro Único e cadastro para vagas de emprego.

A Câmara de Goianésia realizou 48ª Sessão Ordinária em evento itinerante / Foto: Ascom Câmara de Goianésia

Para a realização dos atendimentos oferecidos, a Câmara de Goianésia firmou parceria com órgãos e entidades públicas e privadas do município. O presidente da Câmara, Múcio Santana, fez balanço positivo do evento.

“Foi extremamente positivo e estou agradecido aos companheiros vereadores, e agradecido à comunidade do Morro da Ema. Foi uma participação massiva, com muitos requerimentos, ideias, sugestões e reclamações, enfim, tudo isso que foi debatido e trago para que nós possamos buscar essa solução, com certeza, virará realidade. Tivemos muita participações e estou grato, e nós iniciamos com o pé direito as sessões ordinárias, e muito em breve, estaremos realizando outro evento com a mesma estrutura.”

Durante “Câmara nos Bairros” os moradores receberam assistência jurídica dos alunos de Direito da Faculdade Evangélica / Foto: Ascom Câmara de Goianésia

Uma das instituições que firmou parceria com a Câmara foi a Faculdade Evangélica de Goianésia, onde os estudantes de Direito prestaram atendimento jurídico, a estudante Tátila Luana Faria falou sobre o atendimento prestado.

“A gente pegou os documentos necessários da pessoa, identificamos quais as ações jurídicas que iremos entrar, e damos o andamento processual. Atendemos o público durante toda a manhã, com uma grande procura dos moradores.”

Durante o evento itinerante da Câmara de Goianésia foram expedidos Carteiras de Identidade e CPFs / Foto: Ascom Câmara de Goianésia

O evento também recebeu apoio de empresas privadas, como é o caso da Jalles, que esteve no local cadastrando interessados nas vagas de emprego. A Analista de Recrutamento e Seleção, Jéssica, ressaltou que houve uma grande procura do público para pleitear as vagas,

“Estivemos presentes no evento para atender a toda a comunidade do bairro do Morro da Ema, que tem interesse em fazer parte da nossa equipe, do nosso time Jalles. Aqui preenchemos as fichas, e tivemos uma grande procura.”